- Plenul Camerei Deputaților a votat, miercuri, inclusiv cu sprijinul PSD, ca proiectul de lege care abiliteaza Guvernul sa emita ordonanțe in domenii care nu fac obiectul legilor organice in perioada vacanței parlamentare sa se intoarca pentru un nou raport in comisiile Juridica și de Buget ale Camerei…

- Guvernul va corecta o parte din prevederile OUG 114 care a provocat șocuri semnificative în sistemul de pensii private, a declarat vineri ministrul de Finanțe, Florin Cîțu. Acesta a spus ca vor fi anulate cerințele de capital impuse administratorilor de pensii private din Pilonul II, dar…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, la inceputul ședinței de Guvern de la sfarșitul saptamanii trecute, ca Executivul iși va asuma raspunderea pe doua pachete de legi, anunța Hotnews. Premierul a precizat astfel ca prima angajare a Guvernului va cuprinde doua domenii: economic și justiție. In primul…

- Exista o legatura, unii o pot numi „ombilicara”, între salariul minim și amenzile de circulație. În 2018 și 2019 amenzile nu au mai crescut pentru ca Guvernul a venit cu legi prin care punctul de amenda a fost înghețat la nivelul anului 2017. Ei bine, chiar daca nu ar crește…

- Ludovic Orban, premierul desemnat, a declarat, luni, ca, în contextul reorganizarii autoritaților din subordinea guvernului, deși nu este varianta pe care o prefera, Executivul PNL va trebui sa emita o Ordonanța de Urgența pentru a modifica structura guvernamentala, potrivit Mediafax. „Nu-mi…

- Soferii care pun mana pe telefon in timp ce conduc risca de azi sa ramana fara permis Mare atentie, sambata, au intrat in vigoare noile reguli de circulatie! Soferii care vor fi prinsi cu telefonul in mana, in timp ce conduc, vor fi aspru sanctionati, pentru ca amenzile s-au dublat. ”La data de 12 august…