Ce mare s-a făcut Alex, fiul Elei Crăciun! A absolvit clasa a VIII-a Ela Craciun e tare fericita și emoționata pentru ca Alex, fiul ei cel mare, a absolvit clasa a VIII-a. Intreaga familie i-a fost alaturi, iar vedeta marturisește ca a simțit o bucurie imensa pentru adolescent la ceremonia de absolvire, unde nu și-a putut stapanii lacrimile de fericire. Ea a impartașit cu fanii de pe rețelele sociale cateva momente din timpul evenimentului de sfarșit de an școlar, marturisind ca timpul a trecut mult prea repede pentru toata lumea. Postarea Elei a starnit un val de reacții din partea altor mamici care s-au regasit in povestea ei și au postat la randul lor fotografii… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

