Stiri pe aceeasi tema

- Un expert ONU în drepturilor omului și-a exprimat marți îngrijorarea cu privire la „penuria de hrana și malnutriția” din Coreea de Nord, exacerbate de închiderea graniței cu China din urma cu aproape cinci luni pentru a preveni raspândirea COVID-19, relateaza Reuters.Tomas…

- Peste 1.000 de oameni au stat la coada sambata pentru a primi pachete cu alimente gratuite la Geneva, subliniind impactul epidemiei de coronavirus asupra imigranților saraci care muncesc in bogata Elveție, relateaza Reuters, citata de Mediafax.

- Utilizarea unor medicamente deja existente, terapiile pe baza de anticorpi, vaccinurile, alaturi de masuri de relansare sociala si economica sunt elementele propuse Casei Albe de un grup de oameni de stiinta si miliardari din SUA, conform Wall Street Journal, citat de Mediafax.Grupul, numit "Oameni…

- Alexandru Neacșu este șofer și livreaza cu mașina personala, in aceste zile, pachete cu alimente pentru italienii loviți de criza provocata de coronavirus, dar și pentru romani, marocani sau albanezi. Romanul le lasa la ușa celor nevoiași și iși primește, prin uși, mulțumirea: „Imi spuneau: Dumnezeu…

- Oameni in saci de nylon, cu cutii de carton in cap sau in balon. Criza echipamentelor sanitare de protectie a lovit nu doar Romania, ci si Marea Britanie, unde populatia incearca sa tina departe coronavirusul cu ce au la indemana, chiar inlocuind mastile cu ce le vine la mana.

- Ivermectin, un medicament eficient impotriva infecțiilor cu paraziți, aprobat de Administrația pentru Medicamente și Alimente a SUA (FDA), cunoscut pentru activitatea sa antivirala cu spectru larg, dovedita anterior in vitro (in laborator, pe celule infectate de exemplu cu virusul HIV-1), a fost testat…

- Pandemia de coronavirus creeaza riscuri pentru miliarde de oameni care nu se pot spala pe maini in mod corespunzator si pentru sute de milioane de copii care trebuie sa se descurce fara mesele de pranz primite la scoala, deoarece institutiile de invatamant sunt inchise, au alertat vineri Natiunile…

- Ce sa mananci acasa ca sa nu te ingrasi! 12 sfaturi de la nutritionistul Gianluca Mech In aceste saptamani putem fi tentati sa consumam alimente in exces, compulsiv, din pricina tensiunii la care suntem supusi, ori sa alegem alimente mai putin sanatoase pentru organism, cu multi conservanti. Nutritionistul…