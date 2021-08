Ce maladii tratează dansurile Chiar daca obositi foarte mult la locul de munca si simtiti ca pur si simplu nu aveti timp pentru tot felul de dansuri - incercati sa vizitati cel putin o singura data o lectie de dans. Indienii antici spuneau: "dansul este insasi viata". Si nu fara motiv - dansul ca nimic altceva va poate umple cu energie vitala si adauga culori noi si mai vii. Dansurile de mult timp au fost recunoscute ca Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Marina Gonzalez (18 ani) și Roxana Popa (24), doua gimnaste ale Spaniei, au dat lovitura pe TikTok. Cele doua sportive s-au filmat in apartamentul lor din Satul Olimpic chiar inaintea startului Jocurilor Olimpice. Dansul acestora a avut priza pe rețelele de socializare și a strans peste de 1 milion…

- Din RI An III, no. 2-6, febr-iun 1917, pag. 26-84, sunt redate insemnarile lui Gheorghe Brancovici (transmise inter-generational si recopiate). Fiind o cronica de provenienta sarba, ea trateaza preponderent istoria veche a popoarelor slave, insistand pe Principatul Kievului, dar datele istorice sunt…

- Programul Național de Reziliența și Redresare generaza scandal intre principalele forțe politice ale țarii, PNL și PSD. Social-democrații acuza ca investițiile prin PNRR ar viza doar zonele controlate de liberali, in timp ce județene, municipiile, orașele și comunele conduse de primari PSD ar fi tratate…

- ”Cand l-am pus pe domnul Lasca pe liste nu știam ca are un dosar penal. In februarie, cand am aflat, ne-am desparțit de el. Nu mai este membru AUR. Condamnarea sa definitiva... ma intreb cum se va face pentru ca are imunitate de parlamentar. Dansul nu ne-a spus atunci. In decembrie faceam liste electorale,…

- Directorul festivalurilor Untold și Neversea, Edy Chereji, a reacționat dupa pelerinajul de Rusaliile Catolice care a avut loc la noi in țara și considera ca autoritațile trateaza cu „dubla masura” cele doua tipuri de evenimente, deși condițiile in care acestea se desfașoara sunt aceleași. „Foarte bine…

- Din RI An XIX, no. 7-9, iul-sept 1933 redam cuvantul parintelui Efrosin monahul, la adormirea dumnealui Biv Vel Ban Costandin Balaceanul cu leat 1831: < Omul ca iarba, zilele lui ca si floarea campului: asa viata ca duh a trecut printr'ansul si nu va fi si nu-si va mai cunoaste locul sau, iar mila Domnului…

- Medicii indieni avertizeaza populatia tarii devastate de al doilea val al pandemiei ca folosirea balegii si urinei de vaca nu o fereste de Covid-19. Ei subliniaza ca nu exista dovezi stiintifice in acest sens si ca exista riscul raspandierii altor boli, relateaza Reuters, citata de News.ro . Pandemia…

- 10 mai este o zi cu tripla semnificație pentru Romania, fiind legata de trei evenimente importante din istoria noastra: inceputul domniei lui Carol I, independența statului roman și incoronarea primului rege al țarii. Pe 10 mai 1866 Carol de Hohenzollern Sigmaringen a sosit in Romania. Unsprezece ani…