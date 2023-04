Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca multa lume asociaza numele Deei Maxer cu industria muzicala, fosta soție a artistului iși caștige banii dintr-un alt domeniu, mai exact marketingul online, o activitate pe care a descoperit-o in urma cu cațiva ani.

- Reality-show-ul „Big Brother”, prezentat de Andreea Raicu și Virgil Ianțu, a fost una dintre cele mai de succes emisiuni ale anilor 2000. Difuzat la Prima TV, show-ul a inregistrat audiențe record inca de la prima ediție. Cu siguranța, fanii emisiunii și-l mai aduc și acum aminte pe Soso, primul caștigator.…

- Vestea ca Andrei și Andreea Aradits divorțeaza a luat prin surprindere showbizul monden de la noi din țara. Fostul jurat de la Te Cunosc de Undeva a marturisit ca cei doi au depus actele de separare legala in urma cu doar cateva luni. Cum arata și cu ce se ocupa fosta soție a actorului. Andrei […] The…

- Larisa Dragulescu, fosta soție a lui Marian Dragulescu, a decis sa se lanseze in afaceri. Dupa ce a caștigat bani frumoși pe Only Fans și in continuare are succes, acum femeia a hotarat sa-și deschida și un business. Ne-a declarat in exclusivitate pentru Spynews.ro despre ce e vorba.

- Detaliul neasteptat care s-a aflat abia acum despre fosta iubita a lui Liviu Dragnea. Fostul lider PSD, in varsta de 58 de ani, și Irina Tanase, in varsta de 29 de ani, formau unul dintre cele mai solide cupluri din lumea politica. In decembrie 2021, tanara a fost parasita de iubit. Ce obișnuia sa faca…

- Doina Teodoru a pus-o la zid pe Monica Gabor cu un comentariu foarte acid. Iubita lui Catalin Scarlatescu a reușit sa ii surprinda din nou pe fanii ei cu o gluma fantastica ce le-a adus multora zambetul pe buze. Concurenta de la ,,America Express” nu s-a ferit sa spuna ce gandește și de aceasta data,…

- Ivana Trump, care a murit in iulie anul trecut, dupa ce a cazut pe scara casei ei din Manhattan, și-a imparțit cu grija averea inainte de moarte. Ea a fost foarte atenta la tot ceea ce era de valoare in viața ei: cainele, hainele și proprietațile de mai multe milioane de dolari. Averea Ivanei Trump…

- Au apus vremurile in care Liviu Dragnea și Irina Tanase formau unul dintre cele mai cunoscute și controversate cupluri din Romania, Politicianul și fosta lui iubita și-au spus adio dupa o relație de opt ani de zile, Irina Tanase refacandu-și viața cu un alt partener. Ce viața de prințesa duce acum…