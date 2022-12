Motorul de cautare Google prezinta in decembrie listele cu cele mai populare (trending) cautari ale romanilor in anul care se incheie. Ucraina, Recensamant și Regina Elisabeta au fost cele mai populare cautari. Ca de fiecare data in ultimii 11 ani, Google prezinta in decembrie listele cu cele mai populare (trending) cautari ale romanilor in anul care se incheie. Ucraina, Recensamant și Regina Elisabeta au fost cele mai populare cautari, iar printre intrebarile cel mai des adresate se numara „Ce este Roxadustat” și „Ce este legea marțiala”. Florin Salam, Putin și David Popovici sunt oamenii cel…