- ​Cornel Dinu a lansat ipoteza conform carora Gica Hagi ar fi renunțat la banca tehnica a Viitorului din cauza unor anumite probleme de sanatate. "Regele" nu a stat mult pe gânduri și a oferit prima declarație în legatura cu acest subiect. Hagi ocupa funcția de manager general…

- Ungaria inasprește regulile de trecere a frontierei de la 1 septembrie. Guvernul de la Budapesta a anunțat ca a luat aceasta decizie in conditiile in care numarul de noi contaminari este in crestere in tarile vecine. Este și cazul Romaniei, care de cateva saptamani inregistreaza zilnici peste o mie…

- Ungaria vrea ca Uniunea Europeana sa continue dialogul cu Belarusul și evite ostracizarea țarii, a declarat joi ministrul de externe ungar dupa mai multe zile de reprimare violenta a protestelor din Minsk de catre forțele de ordine, relateaza Reuters și New York Times.„Suntem interesați…

- Gica Hagi (55 de ani) a oferit primele explicații despre plecarea din funcția de manager al Viitorului. Dupa 6 ani, Gica Hagi a renunțat la funcția de manager al Viitorului. „Regele” a explicat raționamentul din spatele deciziei. Spune ca vrea o noua provocare, in aceeași ipostaza, de antrenor, și nu…

- Viitorul și Petrolul joaca miercuri, de la ora 18:00, un meci amical. Formațiile din play-out se plang de programul incarcat din finalul sezonului. Nu este și cazul Viitorului. Gica Hagi a demosntrat ca poate etala doua echipe diferite și vrea sa iși țina elevii in priza. „Regele” a programat un meci…

- Daca vor exista semne care sa indice un al doilea val epidemic de coronavirus, ‘nu vom ezita sa luam masurile legale si economice necesare’, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, informeaza MTI, titreaza Agerpres. Intr-un interviu la postul public Radio Kossuth, Orban a afirmat ca raspunsul…

- Autoritațile ungare ingradesc din nou libertatea de circulație a romanilor, spune premierul Ludovic Orban. Acesta i-a cerut ministrului Vela sa ia legatura cu omologii sai ungari și apoi sa sesizeze Comisia Europeana. La inceputul ședinței de Guvern de joi, Orban a spus ca Ungaria a luat din nou masuri…