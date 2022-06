Ce lot a ales Iordănescu pentru meciul cu Muntenegru. Tricolorii vor evalua în alb Tricolorii vor evolua in echipament alb in meciul cu Muntenegru, programat la ora 21.45, in prima etapa a grupelor Ligii Natiunilor. La partida de la Podgorica sunt asteptati 8.000 de spectatori, dintre care aproape 300 vor fi fani ai echipei Romaniei. Lotul pentru acest meci este urmatorul: 1. Florin Nita (Sparta Praga | Cehia, 15/0), 2. Andrei Ratiu (Huesca | Spania, 6/0), 3. Iulian Cristea (FCSB, 3/0), 4. Cristian Manea (CFR Cluj, 16/2), 5. Alexandru Cretu (Universitatea Craiova, 5/0), 6. Vlad Chiriches (Sassuolo | Italia, 71/0), 7. Denis Alibec (Atromitos | Grecia, 23/2), 8. Alexandru Cicaldau (Galatasaray… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

