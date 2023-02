Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat in calitate de prim for sesizat initiativa legislativa a senatorului PSD Robert Cazanciuc prin care soferii care se urca bauti la volan, nu au permis de conducere și omoara oameni ajung direct la inchisoare. Camera Deputatilor urmeaza sa voteze proiectul de lege in calitate de for…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de prim for sesizat, initiativa legislativa a senatorului PSD Robert Cazanciuc prin care soferii care se urca bauti la volan si fara permis de conducere sa ajunga direct la inchisoare. Camera Deputatilor urmeaza sa voteze, decizional, proiectul de lege. Propunerea…

- Inițiativa este a fostului ministru al Justiției, Robert Cazanciuc, in prezent senator PSD, și care a trecut luni, 6 februarie, de Senat. Robert Cazanciuc spune ca inițiativa legislativa vine in memoria persoanelor ucise in accidente rutiere de „șoferi inconștienți”, amintind de moartea unei fetițe…

- V. Stoica In Senat, la inițiativa parlamentarului Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiției, a fost depusa o inițiativa legislativa care ar putea face puțina ordine pe drumurile din Romania, astfel incat sa nu mai existe atat de multe accidente rutiere soldate cu morți din cauza unor șoferi aflați…

- Numarul mare de accidente arata ca legea este prea blanda in Romania. Un senator anunța un proiect de urgența prin care toti soferii beti sau drogati care ucid oameni sa ajunga dupa gratii indiferent de circumstanțe. Statisticile arata ca pe soselele noastre se produc cele mai multe accidente grave…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a depus la Parlament, marti, proiectul de modificare a legislatiei penale care prevede ca niciun sofer baut, drogat sau fara permis care ucide oameni nevinovati sa nu mai scape de executarea pedepsei cu inchisoarea. „Asa cum am promis, astazi am depus proiectul de modificare…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a depus la Parlament, marti, un proiect de modificare a legislatiei penale care prevede ca niciun șofer baut, drogat sau fara permis care ucide oameni nevinovati sa nu mai scape de executarea pedepsei cu inchisoarea. „Asa cum am promis, astazi am depus proiectul de modificare…

- In contextul in care Romania ocupa, in anul 2021, pentru al cincilea an consecutiv, primul loc in Europa la numarul de morți in accidente rutiere, respectiv 1.779 de decese in total, senatorul PSD, Robert Cazanciuc revine la un proiect de lege inițiat in 2019. Una dintre cauzele pentru numarul ridicat…