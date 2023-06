Stiri pe aceeasi tema

- Elena Chiriac (21 de ani) e campioana naționala la Taekwondo. Dincolo de pasiunea ei pentru sport, ea e atrasa și de televiziune, a participat la mai multe emisiuni, printre care „Survivor” la Pro TV, dar și la „Ferma”. Acum, ea a fost surprinsa in compania lui Rocco Ritchie (22 de ani), baiatul Madonnei. …

- UPDATE Regele Charles al III-lea a marturisit, vineri, la Palatul Cotroceni, ca „intotdeauna” s-a simtit „acasa” in Romania, pe care a numit-o, in limba romana, „tara de glorii, tara de dor”, citand din poezia lui Mihai Eminescu „Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie”. „Am ajuns sa iubesc Romania, cultura…

- Pe langa natura virgina din țara noastra și legaturile de rudenie cu o stra-stra-strabunica din Transilvania, mai exista ceva ce-l apropie pe regele Charles de Romania. Doi istorici consultați de „Adevarul” au menționat o legatura mai profunda.

- Un barbat a intrat cu un sarpe urias la gat, intr-un fast-food din Romania. Apariția incredibila a fost surprinsa de un martor si postata pe internet.Un barbat a intrat in magazin cu un piton urias la gat, spre uimirea celorlalti clienti. Imaginile au fost surprinse de un martor și postate pe retelele…

- A starnit un val de critici și controverse in timpul participarii la Survivor 2022, reușind, in ciuda tuturor obstacolelor, sa ajunga pana in finala competiției din Republica Dominicana. Ceea ce puțini știu este ca tanara are un trecut marcat de un incident traumatizant și care i-a afectat educația.…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și ministrul maghiar de Externe Peter Szijjarto au anunțat astazi, la București, un acord privind deschiderea unei noi legaturi pe drum expres intre Ungaria si Romania.