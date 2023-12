Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul actor britanic Anthony Hopkins, care implinește pe 31 decembrie 86 de ani, le-a transmis un mesaj plin de speranta celor care se lupta cu alcoolismul, dependența de care el a scapat acum aproape jumatate de secol.Actorul din Tacerea mieilor si Ramasitele zilei, premiat de doua ori cu Oscar,…

- Revelionul este prilejul perfect pentru a petrece timp cu persoanele dragi și de a le trimite felicitari/mesaje celor pe care nu-i poți avea aproape fizic. De aceea, ți-am pregatit o serie de imagini cu urarea ”La mulți ani 2024”/ ”Un an nou fericit”, pe care le poți trimite prin SMS, pe Facebook, Messenger,…

- Este doliu in lumea teatrului romanesc! Celebrul actor, Rareș Ioan Stoica, care a jucat timp de peste 25 de ani pe scena Teatrului Nottara, a incetat din viața la doar 54 de ani. Rareș Ioan Stoica a jucat pe scena Teatrului Nottara timp de 25 de ani. Acesta a absolvit Academia de Teatru și Film din…

- Mircea Toma, membru CNA, a declarat ca se extind reglementarile care se aplica pentru TV si Radio si asupra spatiului digital, respectiv platfomele Facebook, YouTube, Instagram. El a precizat ca probabil ca in viitorul apropiat, CNA va detine o calitate speciala, de ”trusted partner” de partener investit…

- Catalin Botezatu s-a aratat surprins cand a aflat ca Oana Zavoranu divorțeaza de Alex Ashraf. Celebrul designer spune ca nu-l cunoaște pe fostul partener al actriței, insa la adresa ei are numai cuvinte de lauda.Vestea ca Oana Zavoranu divorțeaza de Alex Ashraf l-a luat prin surprindere pe Catalin Botezatu.…

- Razboiul din Israel a prins la fața locului mulți turiști și pelerini romani. Aceștia au cerut sa se intoatca de urgența in țara, insa cursele aeriene trimise pentru repatrierea lor nu sunt gratuite. Cantareața Ana Baniciu a explicat cum sunt organizate cursele spre Romania și cat a platit pentru un…