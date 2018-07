Stiri pe aceeasi tema

- De cand l-a adus pe lume pe Prințul Louis, Ducesa de Cambridge a fost vazuta de puține ori in public, fiind in concediu de maternitate. Astazi, insa, Kate a reaparut in public, avand loc creștinarea mezinului ei. Cum a decurs totul? Fara cusur! Kate, mai fericita ca oricand! La puțin timp dupa ora 16:00…

- Astazi, toți au așteptat cu nerabdare creștinarea Prințului Louis, mezinul Ducilor de Cambridge. A fost, fara doar și poate, o ocazie speciala, mai ales ca e prima oara cand vedem, in formula completa, familia Prințului William. Insa, daca Prințul Louis, in varsta de doar 11 saptamani, a fost foarte…

- Daca la botezurile celorlalți stranepoți, respectiv Prințul George și Prințesa Charlotte, Regina Elisabeta a Marii Britanii a fost prezenta, alaturi de familia regala, la cel al Prințului Louis va lipsi. Regina Elisabeta nu va participa la botezul Prințului Louis Potrivit presei britanice, nici Regina…

- Luni, intreaga familie regala britanica va participa la botezul celui mai mic moștenitor din regat: Prințul Louis, de Cambridge. Nascut pe 23 aprilie, mezinul Ducilor va fi creștinat la Capela Regala a Palatului St. James, din Londra, acolo unde a fost botezat și fratele sau mai mare, Prințul George.…

- Botezul Prințului Louis este un eveniment mult așteptat in Marea Britanie, iar acesta va avea loc pe 9 iulie, la Capela Regala din cadrul St James’s Palace din Londra. Botezul celui de-al treilea copil al Ducilor de Cambridge va fi special nu doar pentru parinții micuțului, ci și pentru suverana Marii…

- Botezul printului Louis, cel de-al treilea copil al printului William si al sotiei sale, Kate Middleton, ducesa de Cambridge, va avea loc la 9 iulie, a anuntat miercuri Palatul Kensington, potrivit Press Association. Cel de-al treilea copil al ducelui si ducesei de Cambridge, nascut la 23 aprilie, va…

- Noul bebeluș regal, prințul Louis, nu va participa la nunta unchiului sau, Harry, cu Maghan Markle, ce va avea loc in luna mai, a anunțat un expert regal. Pe de alta parte, prințul George, prințesa Charlotte și parinții lor, ducele și ducesa de Cambridge sunt așteptați la nunta regala. Citește și: …

- Așteptarea de patru zile pentru numele mezinului Ducilor de Cambridge ar avea o explicație complicata! Chipurile, nu faptul ca erau indeciși a tergiversat lucrurile, ci faptul ca la mijloc exista o lege care l-ar fi lasat pe micuț fara titlul regal. Din fericire, Regina Elisabeta a facut in așa fel…