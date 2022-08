Stiri pe aceeasi tema

- Dunajska Streda - FCSB 0-1 | Roș-albaștrii s-au impus in Slovacia grație lui Joonas Tamm (30 de ani), fundașul central despre care Gigi Becali spunea ca nu știe cine e. Returul e programat pe 11 august, la București, de la 20:30Daca va trece de slovaci, FCSB va intalni in play-off caștigatoarea confruntarii…

- Dunajska Streda - FCSB 0-1 | Nicolae Dica, antrenorul roș-albaștrilor, a declarat la final ca n-a fost mulțumit de ultimele 20 de minute din Slovacia, cand se aștepta de la echipa lui sa controleze mai bine partida. Returul e programat pe 11 august, la București, de la 20:30Daca va trece de slovaci,…

- Antrenorul formatiei FCSB, Nicolae Dica, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca este important ca echipa sa sa obtina un rezultat pozitiv in prima mansa a turului 3 preliminar al Europa Conference League la fotbal, cu FC DAC 1904 Dunajska Streda, in Slovacia, pentru a pastra sanse de calificare…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a declarat ca vicecampioana este interesata de jucatorii David Miculescu de la UTA si Alexandru Isfan de la FC Arges, dar a subliniat ca transferurile nu sunt perfectate. „Ar putea aparea zilele astea si un jucator nou… sper ca in aceste zile sa facem unul-doua…

- FCSB s-a calificat in turul 3 preliminar din Conference League, dupa o victorie dramatica cu Saburtalo, 4-2 (0-1 in tur), in manșa secunda a turului doi. In turul 3 preliminar, FCSB va da peste Dunajska Streda (Slovacia). Roș-albaștrii joaca primul meci in deplasare Meciul de pe Arena Naționala a reprezentat…

- U Cluj a terminat la egalitate, scor 1-1, meciul cu Universitatea Craiova, fiind al doilea meci egal pentru clujeni. In prima etapa, U Cluj a facut 1-1 cu FCSB, dupa ce a dominat meciul.Antrenorul U Cluj, Erik Lincar, este nemulțumit de situație. ”Sunt nemulțumit de rezultatul celor doua jocuri…

- Pentru meciul cu Saburtalo Tbilisi (Georgia, locul 5), din turul 2 preliminar al Conference League, FCSB vine cu o formula schimbata face de prima partida din acest sezon, 1-1 cu U Cluj. Meciul e televizat de Digi Sport 1 și Prima Sport 1Returul de la București este programat joi, 28 iulie, de la ora…

- REȘIȚA – Chiar daca Politehnica Timișoara nu a reușit sa se mențina in Liga 2, antrenorul reșițean Lucian Dobre a considerat ca aceasta experiența a fost cea mai interesanta din cariera lui de antrenor! Dobre a fost secundul lui Nicolae Croitoru la Poli, iar singurul lucru pe care și-l reproșeaza antrenorul…