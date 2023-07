Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi a fost criticat dur dupa ce Farul a fost invinsa cu scorul de 3-0 de Sheriff, in primul tur preliminar din Champions League. Vasile Miriuta a tras un semnal de alarma in privinta transferurilor efectuate de „Rege” la campioana Romaniei, in aceasta perioada de mercato. Farul a fost eliminata…

- Farul Constanța nu a contat pe terenul celor de la Sheriff (0-3 dupa prelungiri), iar campioana Romaniei a fost eliminata inca din primul tur preliminar al Champions League. Dupa infrangerea de la Tiraspol, Gica Hagi și-a criticat jucatorii la conferința de presa.

- Gica Hagi s-a declarat uluit de ceea ce a gasit la Tiraspol. „Regele” a susținut conferința de presa inaintea meciului retur Sheriff – Farul, din primul tur preliminar al UEFA Champions League. Condițiile gasite de campionii Romaniei l-au facut pe Hagi sa ii felicite pe adversari. Totuși, acesta i-a…

- Tudor Baluța (24 de ani) va fi unul dintre avantajele Farului in manșa retur cu Sheriff, mijlocașul revenind in echipa de start pentru confruntarea decisiva de la Tiraspol. Gica Hagi a menajat opt piese importante pentru confruntarea de marți seara din capitala Transnistriei, care vor reveni pe gazon…

- Gica Hagi a anuntat ca ia o decizie radicala dupa meciul Farul – Sheriff, scor 1-0, din prima mansa a turului 1 preliminar din UEFA Champions League. „Regele” a luat decizia sa „sacrifice” disputa cu Hermannstadt, din startul noii editii din Liga 1. Managerul campioanei Romaniei a dezvaluit ca toti…

- Mihai Aioani viseaza cu ochii deschisi la calificarea in grupele Champions League. Portarul titular al Farului a avut o reactie vehementa dupa victoria cu Sheriff, scor 1-0, din turul 1 preliminar al UEFA Champions League. Aioani i-a dat exemplu chiar pe moldovenii pe care i-a invins la Ovidiu gratie…

- Mijlocașul Andrei Artean (29 de ani) a vorbit dupa Supercupa Romaniei despre prestația Farului in infrangerea cu Sepsi, 0-1. Fotbalistul lui Gica Hagi s-a declarat nemulțumit de modul in care el și colegii lui s-au prezentat și spune ca spera sa faca uitata infrangerea cu o victorie cu Sheriff, in…

- In primul tur preliminar din Champions League, Farul Constanța va da peste Sheriff Tiraspol. Gruparea moldoveana a fost analizata de Gica Hagi. Antrenorul campioanei Romaniei nu ascunde faptul ca viseaza sa duca echipa in grupele Ligii Campionilor.