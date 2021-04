Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu va petrece Sarbatorile Pascale in familie, potrivit agerpres.ro. "De Paste, in familie. Si n-o sa ma vedeti. O sa va las in pace", a declarat miercuri Florin Citu, la finalul sedintei coalitiei de guvernare. Intrebat despre faptul ca a venit cu doua viniluri la…

- Florin Ristei este fara doar și poate un romantic incurabil. Celebrul artist i-a facut cea mai frumoasa declarație de dragoste lui Naomi Hedman, de ziua ei de naștere. Cați ani face superba iubita juratului X Factor?

- Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, a declarat marți ca este posibil sa ne așteptam la un nou set de masuri care va fi prezentat azi in urma ședinței cu specialiștii de la Ministerul Sanatații. Legat de carantinarea Capitalei, ministrul a precizat ca nicio masura nu este exclusa.„Nicio masura nu poate…

- In mod normal, Florin Ristei se rezuma la postari legate de proiectele sale sau relația cu frumoasa Naomi Hedman. De data aceasta, un incident petrecut in trafic l-a calcat pe nervi atat de tare pe artist incat a decis sa faca totul public. Se pare ca un șofer care a intrat in depașire pe linia de tramvai…

- Au trecut 4 luni de cand Florin Ristei (33 de ani) si Naomi Hedman (29 de ani), concurenta de la „X Factor”, traiesc o intensa poveste de iubire. Nu se ascund si ii molipsesc pe toti cu fericirea lor contagioasa.

- Florin Ristei iși traiește viața la maximum alaturi de iubita lui Naomi Hedman. Cei doi s-au filmat dansand și cantand in mașina, dar juratul de la X Factor nu s-a mulțumit cu atat. Manat de dorința de a face dansul macarena așa cum se cuvine, artistul a oprit mașina și a inceput sa danseze cu foc intr-o…

- Florin Ristei a tras lozul caștigator, mai ales din punct de vedere sentimental. Artistul se iubește cu Naomi Hedman, ”Pantera” de la ”X Factor”. Cei doi s-au cunoscut in cadrul show-ului de la Antena 1, unde el era jurat, iar ea concurent. S-au vazut, s-au placut, ce ramane de facut? Sa faca prezentarile…

- Florin Ristei și Naomi Hedman iși traiesc povestea de dragoste pe cele mai inalte culmi...la propriu. Tinerii indragostiți au plecat intr-o vacanța la munte, unde și-au facut numeroase poze, dar și declarații de dragoste de toata frumusețea.