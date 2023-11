Stiri pe aceeasi tema

- Profitați de cele mai mari reduceri ale anului la Silvarom Baia Mare in intervalul magic al Black Friday, intre 10 și 19 Noiembrie 2023. Redefinește eleganța și confortul locuinței tale cu piese de mobilier și accesorii de decor selecționate cu grija, acum la prețuri de nerefuzat. Alege sa redai frumusețea…

- Principalii retaileri din Romania se pregatesc de cel mai important eveniment de vanzari al anului, Black Friday 2023, zi pentru care se pregatesc adesea reduceri substanțiale de preț. Economedia a trecut in revista cand vor face organiza retaileri Black Friday in 2023. eMAG, cel mai mare retailer din…

- evoMAG da startul azi, 27 octombrie, celui mai mare Black Friday de pana acum și ofera discount-uri de pana la 75%, la peste 330.000 de produse, dubland anul acesta, fața de anul trecut, numarul de produse aflate la reducere in campania de Black Friday 2023. Totodata, este pentru prima oara cand evoMAG…

- „Am vorbit cu domnul Simonis, o analiza pe ceea ce inseamna aceste jocuri de noroc. Normal ca mi-am luat partea din lege de jocuri de noroc, la Guvern, si am inceput sa lucrez impreuna cu expertii din Ministerul de Finante la ce trebuie modificat in lege ca smecherii sa nu ne mai pacaleasca. Am initiat…

- Premierul Marcel Ciolacu a acuzat ca exista „o forma de santaj” la adresa lui, dupa ce a propus proiectul de lege privitor la eliminarea pacanelelor din orase. Prezent, sambata, la Conferinta Judeteana de alegeri a PSD Timis, de la Timisoara, Ciolacu a cerut statului roman „sa vada daca este vorba de…

- MSI a anunțat oficial colaborarea cu renumitul editor global de jocuri, UBISOFT, pentru mult-așteptatul joc Assassin’s Creed® Mirage, care va fi disponibil la nivel mondial incepand cu data de 5 octombrie 2023. Jucatorii care achiziționeaza laptopuri de gaming high-end eligibile, monitoare de gaming…

- Stadionul ”Nicolae Dobrin” iși traiește ultimele zile de viața. La mijlocul saptamanii viitoare, arena din Trivale va intra in proces de demolare, in locul acesteia urmand sa fie construit un nou stadion de categoria 4, conform regulamentului UEFA. La inceputul acestui an, Guvernul a aprobat construirea…