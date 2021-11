Ce iti spune viata? Basshunter lanseaza o noua piesa, Life Speaks To Me!

Viața fiecaruia dintre noi este un cumul de intamplari care, aduse impreuna, creeaza versiunea noastra din prezent. Chiar și in momentele grele, exista un echilibru care nu trebuie uitat, iar acesta este și mesajul noii piese lansate de Basshunter – viața te poate rani ca un prieten bun, dar iți va intinde și mana pentru a te ajuta sa iți ridici moralul din nou. Parcursul normal al lucrurilor este rezumat, intr-un mod simplu, prin versul Ain’t how you wanna live but how you grow. Ceea ce ne duce cu gandul la faptul ca viața, metaforic vorbind, poate fi privita chiar ca una dintre relațiile pe…