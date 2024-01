Stiri pe aceeasi tema

- Permis auto 2024. Lista consultațiilor obligatorii din fișa medicala pentru inscriere la școala de șoferi sau reinnoire permis Permis auto 2024. Una dintre condițiile obligatorii pentru persoanele care doresc sa obțina permisul de conducere este sa fie apta din punct de vedere al starii de sanatate.…

- Compania Naționala de Asigurari in Medicina (CNAM) invita prestatorii de servicii medicale de inalta performanța sa depuna pina pe 12 ianuarie 2024 ofertele pentru alte 54 de investigații medicale ce urmeaza a fi contractate pentru anul curent. Ele vor fi prestate pe parcursul anului persoanelor asigurate.…

- Elevii romani au printre cele mai proaste rezultate la testele PISA, insa au un numar-record de ore obligatorii la școala. Estonia, care este liderul european la testarile PISA 2022, are ore mai puține.

- Școala de conducere auto Cabriolet ofera posibilitatea, celor care dețin un voucher cadou pentru școala de șoferi, posibilitatea sa caștige un autoturism decapotabil Peugeot 206 cc. Voucherul este un document, care poate fi facut cadou celor dragi de sarbatori, avand rubrici unde cumparatorul voucherului…

- Scoala si gradinita de stat incep sa semene, din ce in ce mai mult, cu cele private. Si nu ne referim aici la conditiile oferite, ci la banii pe care parintii sunt nevoiti sa ii scoata din buzunar, fie lunar, fie la un anumit interval de timp. In majoritatea scolilor se cer fondul clasei si fondul scolii,…

- Deputata Marina Tauber, cercetata penal, poate parasi Republica Moldova pentru 14 zile. Anunțul a fost facut de Procuratura Anticorupție, care precizeaza ca instanța a admis cererea parții apararii privind eliberarea permisiunii inculpatei de a pleca peste hotare la investigații medicale in statul Israel.

- Codul Rutier s-a schimbat in anul 2023, dar schimbari vor aparea și anul viitor. Exista noi reguli privind obținerea permisului auto din 2024. Un nou proiect de lege, aflat in faza de vot final in Parlamentul Romaniei, propune modificari semnificative in procesul de obținere a permisului de conducere.…

- Nascut in 7 ianuarie 1947 in Horia, judetul Alba, Todea Dorel a dus o viata bine traita si cu putine regrete, cu sport zilnic si partide de fotbal saptamanale alaturi de grupul lui de prieteni pana dupa varsta de 70 de ani. Era cunoscut pentru glumele sale facute pe ruperi de sens si ironia bazata [...]…