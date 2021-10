Ce înseamnă valoarea impozabilă a clădirii și cum fluctuează prețurile în funcție de tipul de material folosit Trebuie sa evaluezi o construcție care, probabil, va deveni locuința ta. Și simti nevoia sa te documentezi temeinic cu privire la toate aspectele inainte de a face demesul de cumparare ca sa știi, in principiu, și care este valoarea impozabila a locuinței. Ziare.com iți explica in cadrul rubricii Banii tai ce este valoarea impozabila și cum se realizeaza calculul. Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a cladirii.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

