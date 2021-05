Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, isi exprima increderea in vaccinul impotriva COVID-19 intr-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook, cu mesajele #CeContineVaccinul si #ImpreunaInvingemPandemia. "Chiar daca am trecut prin boala, am decis sa ma vaccinez pentru ca eu consider ca doar asa…

- Lucian Bode: "Chiar daca am trecut prin boala, am decis sa ma vaccinez pentru ca eu consider ca doar asa ma pot proteja pe mine, imi pot proteja familia, ii pot proteja pe cei dragi si nu in ultimul rand ii pot proteja si pe angajatii MAI cu care intru in contact zi de zi. Pentru mine, vaccinul inseamna…

- Vaccinarea anti-COVID pentru persoanele care nu sunt considerate vulnerabile ar putea fi facuta contracost, ca in cazul gripei, spune președintele PNL, Ludovic Orban. Vaccinarea va mai fi gratuita doar o perioada de timp „Și așa noi organizam vaccinarea gratuita. Statul roman suporta toate costurile…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca pana la finalul lunii mai vaccinul de la Pfizer / BioNTech ar putea fi autorizat și pentru copiii cu varsta de peste 12 ani. „Ne așteptam ca pana la finalul lunii mai, Agenția Europeana a Medicamentului sa autorizeze vaccinul…

- Ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu nu exclude posibilitatea ca Bucureștiul sa intre in carantina, daca rata infectarilor cu Covid-19 trece de șase la mie. „Nu putem exclude acest lucru si dupa 6 la mie si senzatia mea este ca vom ajunge acolo in cateva zile, nicio masura nu poate fi eliminata inca…

- Secretarul de stat la Ministerul Sanatatii Andrei Baciu spune ca autoritatile iau in calcul ca vaccinul anti-Covid-19 sa fie administrat si de catre medicii de familie. Anunțul oficialului vine in contextul in care primele doze de la Johnson & Johnson vor veni in Romania la inceputul lunii aprilie.…

- Ministerul Sanatatii promoveaza vaccinul anti-COVID 19 folosind imaginea Catedralei Ortodoxe din Timisoara. Vicepresedintele PNTCD, , europarlamentarul Cristian Terhes, nu este de acord cu o astfel de promovare, tinand cont de faptul ca in postare, crucile Catedralei Ortodoxe din Timisoara au fost taiate.…

- Peste 18.000 de persoane s-au programat sambata, in medie, pe ora, pe platforma de vaccinare pentru imunizarea anti-COVID. Conform unei postari pe pagina de Facebook a platformei, sambata a fost un „maraton la inscrierile” pentru vaccinare. „Peste 18.000 de persoane se programeaza, in medie, pe ora!…