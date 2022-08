Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de consum in Ungaria si-au continuat cresterea in luna iulie, atingand cel mai ridicat nivel de dupa 1998, ceea ce nu ofera niciun ragaz pentru Banca Nationala a Ungariei, care a adoptat deja cea mai mare majorare a dobanzii de referinta din Uniunea Europeana.

- Preturile de consum in Ungaria si-au continuat cresterea in luna iulie, atingand cel mai ridicat nivel de dupa 1998, ceea ce nu ofera niciun ragaz pentru Banca Nationala a Ungariei, care a adoptat deja cea mai mare majorare a dobanzii de referinta din Uniunea Europeana, transmite

- INFLAȚIA din Romania. Mugur Isarescu: „Se poate mai rau de atat. Romania a avut si inflatie de 200 – 300%” INFLAȚIA din Romania. Mugur Isarescu: „Se poate mai rau de atat. Romania a avut si inflatie de 200 – 300%” Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, considera ca se poate…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 13,9% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 7,5% pentru sfarsitul anului viitor, potrivit datelor prezentate marti de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Banca Nationala a Romaniei a majorat la 13,9% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 7,5% pentru sfarsitul anului viitor, potrivit datelor prezentate marti de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.

- In plina criza a prețurilor, Banca Naționala vine cu alte vești proaste. Valul scumpirilor nu a fost inca atins iar Mugur Isarescu urmeaza sa anunțe astazi care sunt produsele care s-ar putea scumpi și mai mult in aceasta luna.

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 14,5% in luna mai, potrivit datelor comunicate vineri, 10 iunie, de INS. Cea mai mare scumpire este la gaze naturale, iar cele mai mari scumpiri sunt la cartofi și la ulei.Rata anuala inflației a urcat cu 0,7% fața de datele pe luna aprilie, cand indicele era de 13,8%.…

- In fața presiunii scumpirilor, Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu a indemnat romanii la calm și sa bea „un ceai” de tei, in contextul inflației și dobanzilor mari, spunand ca el l-a baut. Inflația a ajuns in aprilie la aproape 14%, cel mai mare nivel din ultimii 17 ani, iar dobanzile sunt la maximul…