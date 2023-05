Stiri pe aceeasi tema

- Poate ca ai auzit și tu de sindromul picioarelor neliniștite. Este o afecțiune neurologica ce face ca picioarele sa aiba nevoie de mișcare in mod constant. Senzația este una neplacuta, ducand la furnicaturi, dureri sau crampe.

- Tremorul, insoțit de lentoarea mișcarilor, rigiditatea musculara, ce limiteaza efectuarea unor gesturi, pierderea echilibrului și de mersul aplecat, cu pași marunți și mainile lipite de corp, sunt manifestari care pot indica prezența unei afecțiuni severe, neurodegenerative, cum este boala Parkinson.…

- Sindromul colonului iritabil (S.C.I.) a devenit o afecțiune tot mai des intalnita in societatea actuala. In limbaj medical se mai numește „colopatie funcționabila” sau „colon spastic”. Așa cum o arata și numele, aceasta tulburare afecteaza motilitatea intestinului gros. Este insa o afecțiune benigna,…

- Vorbim astazi de o afectiune dureroasa care apare la nivelul cotului, din cauza suprasolicitarii: cotul tenismenului. Dupa cum ii spune si numele, este legata de practicarea sporturilor in care se utilizeaza rachete sau palete. Despre tratament si recuperare in aceasta afectiune, discutam cu dr. Simona…

- O ruptura de menisc este o afecțiune des intalnita la toate persoanele, indiferent de varsta și gen, afla cauzele și simptomele asociate. O ruptura de menisc este o leziune a unei parți a genunchiului și este un tip de afecțiune foarte comuna. Meniscurile sunt doua placuțe in forma de semiluna de cartilaj…

- ​Presedintele Colegiului Medicilor, prof. dr. Daniel Coriu, se intreaba, referitor la ancheta privind stimulatoarele cardiace refolosite, inclusiv de la persoane decedate, la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi, „cum a fost posibil" ca acest lucru „sa se intample intr-un spital timp de 5 ani" si subliniaza…

- Sa visezi o ursitoare poate sa fie ceva care sa-ți dea un sentiment de bine sau, dimpotriva, ceva care sa te sperie. Interpretarea unui vis in care iți apare o ursitoare se poate face intotdeauna in funcție de contextul acelui vis. Descopera ce inseamna cand visezi ursitoare.Ce semnificație are ursitoarea…