In urma cu scurt timp, cunoscutul Leo de la Strehaia a fost condamnat la doi ani și jumatate de inchisoare cu executare, in timp ce mama lui, Maria Mihai, zisa și Patroana, va sta in spatele gratiilor doar doi ani, asta dupa ce au fost acuzați pentru savarșirea unor infracțiuni de evaziune fiscala. Ce inseamna, de fapt, acest lucru! Totul despre ce este evaziunea fiscala.