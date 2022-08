Stiri pe aceeasi tema

- Te-ai trezit vreodata și te-ai intrebat de ce tocmai ai visat un cal?! Ei bine, a avea un astfel de vis sigur te va face curios. S-ar putea sa te straduiești sa ințelegi ce se intampla in momentul de fața cu viața ta. Așadar, e bine de știut ce mesaj important transmite un astfel de animal.

- Se schimba viața și te poate lua pe nepregatite. Așa spun vorbele din batrani cand visezi ca ești insarcinata. In multe superstiții și credințe vechi, femeia insarcinata inseamna griji și necazuri. Cu toate acestea, daca visezi ca ești insarcinata poate aduce și vești bune! Cuprins: Visezi ca ești insarcinata:…

- Te trezești adesea visand șobolani?! Aceste animale sunt bogate in simbolism. Cu semnificație mistica și mitica in numeroase culturi, nu este surprinzator faptul ca apar atat de des in visurile oamenilor. Apariția șobolanilor intr-un vis poate fi considerata fie o binecuvantare, fie un blestem. Unii…

- Ce inseamna cand te visezi pe tine. Unele vise au o interpretare dificila, dar toate au explicația lor. Este greu sa gasești cea mai exacta interpretare a visului cand te visezi pe tine pentru ca semnificația lui depinde de multiple variante. Ce inseamna cand te visezi pe tine Visele despre a te vedea…

- 1. Pici la un examen sau nu poti rezolva o problema Chiar daca anii de scoala au trecut demult, mai poti avea cosmaruri legate de picarea unui examen sau ceva asemanator. In mod subconstient, anxietatea de a nu trece un examen important inca exista, iar nota pe care o obtii are si ea insemnatatea ei.…

- Dicționarul viselor. Ce inseamna, de fapt, cand visezi un pește. Ai visat un Pește și nu știi ce semnificație are? Totul depinde de modul in care visul s-a desfașurat. Peștele poate fi visat sub diferite forme și fiecare dintre ele semnifica ceva. Ce trebuie sa știi insa este ca la modul general, peștele…

- Pentru majoritatea oamenilor, somnul este cel mai bun, parțial pentru ca ne ofera șansa sa ne relaxam și sa visam. Dar uneori, acele vise pot fi sursa unui stres major, mai ales daca visezi pe cineva pe care ai prefera sa-l uiți. Intr-un minut, visezi sa mananci cea mai buna inghețata pe care ai gustat-o…

- Exista multe semnificații pentru visele cu bani, deoarece interpretarea se schimba in funcție de detalii și context. Astfel, atunci cand banii iți apar in vis, trebuie sa ai in vedere toate amanuntele pentru o interpretare potrivita. Iata ce inseamna cand visezi bani, in diferite situații!