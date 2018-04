Ce înseamnă când visezi peşte. Ce mesaje îţi trimite subconştientul Ce inseamna cand visezi peste: Icre Icrele sunt, adesea, asociate cu potentialul si noi inceputuri. Icrele in vis pot reprezenta idei nou sau o noua directie transmise de subconstient. Ce inseamna cand visezi peste: Fertilitate Pestii sunt vazuti ca un simbol al fertilitatii si al dezvoltariii personale. Un peste care inoata in vis poate simboliza conceptia. Oamenii asociaza pestii in ocean cu sperma. Unele femei au vise cu pesti care inoata in timpul sarcinii. Ce inseamna cand visezi peste: Mancatul sau gatitul unui peste in vis Gatitul si mancatul sunt asociate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

