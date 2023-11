Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a subliniat ca Guvernul trebuie sa fie mult mai eficient și ca este nevoie de o restructurare. Premierul a aratat totodata necesitatea digitalizarii pentru combaterea evaziunii fiscale și o colectare mai buna a veniturilor la bugetul de stat.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, la o conferinta ca el, ca prim-ministru, nu are informatiile atat de repede, ca sa poate sa fie eficient si sa ia deciziile care se impun, in timp real, pentru ca nu are digitalizare la ANAF, in sanatate. „Nu pot vedea unde se risipesc banii in sistem”, a spus…

- ”Toate masurile pe care le-am luat, unele discutate, commentate, am anuntat foarte clar nu vor afecta oamenii de rand, au fost luate si ca sa inchidem exercitiul financiar trecut, fiindca trebuia sa venim cu o cofinantare de 15%. (..) Ultimul exercitiu financiar l-am inchis la 54%, in plati directe,…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a anuntat ca Executivul a adoptat, in sedinta de joi, o hotarare prin care sunt alocate 1,7 miliarde de lei pentru finantarea, in luna noiembrie, a cheltuielilor Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate.Inainte de inceperea sedintei de Guvern,…

- Banii ar merge la ministere, primarii sau alte instituții precum Casa Naționala de Asigurari de Sanatate.De partea cealalta, liberalii se opun vehement și spun ca nu sunt bani la buget.Potrivit altor surse politice, citate de Agerpres , rectificarea bugetara de la finalul anului ar urma sa fie probabil…

- Șeful Guvernului, Marcel Ciolacu, a declarat, in startul ședinței de vineri a Executivului, ca e nevoie de o noua legislație antidrog. Premierul le-a transmis miniștrilor de la Interne, Justiție și Sanatate ca așteapta noul proiect. „Alta urgența majora este in privința legislației privind prevenirea…