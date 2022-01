Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui bazin de inot olimpic in municipiul Vaslui. Potrivit unui comunicat al MDLPA, transmis AGERPRES, obiectivul va fi construit pe un regim de inaltime S+P+M (subsol…

- Conform ministerului cladirea in care se va afla bazinul va fi construita pe un regim de inaltime S+P+M (subsol + parter + mezanin) si va avea trei bazine de inot -1 bazin de 50×25 m pentru concursuri internationale, 1 bazin de 25×12.5 m pentru antrenamente, 1 bazin de 25×12.5 m pentru copii – precum…

- Guvernul a pregatit un proiect care prevede acordarea a 20 milioane de euro intr-o schema de ajutor de stat pentru fermieri. Proiectul de HG va fi discutat, cel mai probabil, pentru a fi adoptat, in urmatoarea ședința de Guvern. Pentru toți crescatorii de animale, se prevede acordarea unui total de…

- Guvernul a aprobat, marti, in sedinta, cadrul pentru un sprijin financiare de 84 de milioane de lei, pentru 12 aeroporturi regionale. Prim-ministrul a afirmat, in sedinta, ca transportul aerian a fost cel mai afectat in aceasta perioada a pandemiei, iar nevoia de investitii a venit atat din discutiile…

- ”Suma de 630 milioane de lei, pusa la dispozitia autoritatilor publice locale si judetene, de catre Guvern, pentru asigurarea prefinantarii si a contributiei proprii la investitii, a fost accesata in totalitate”, a transmis, marti, MInisterul Dezvoltarii. La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Guvernul…

- Guvernul din Egipt a hotarat mutarea capitalei administrative de la Cairo. Noua capitala administrativa va putea gazdui 6,5 milioane de locuitori și se afla la est de actuala capitala. Anunțul a fost facut, miercuri, de un purtator de cuvant al administrației prezidențiale. Procesul de transferare al…