Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au cerut joi o pedeapsa de un an de inchisoare, dintre care sase luni cu executare, impotriva fostului presedinte francez Nicolas Sarkozy, judecat la Paris pentru cheltuieli excesive in campania pentru alegerile prezidentiale pierdute din 2012, informeaza France Presse. La finalul rechizitoriului,…

- DNA anunța ca a trimis la instanța dosarul lui Alexander Adamescu spre judecare. „In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 358/VIII/3 din 25 martie 2016 și 284/VIII/3 din 29 martie 2018, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea…

- bull; Procurorii arata ca inculpatul politist si victima frecventau acelasi bar si ca agresiunea s a produs in proximitatea locatiei, din municipiul Constanta. bull; Daca va fi gasit vinovat, omul legii risca pana la 12 ani de inchisoare.Un complet de drepturi si libertari din cadrul Tribunalului Constanta…

- Felix Verdejo Sanchez, in varsta de 27 de ani, boxer care a concurat pentru Puerto Rico la Jocurile Olimpice din 2012 de la Londra, a fost arestat duminica, 2 mai. Sportivul este in inchisoare acuzat de rapirea și uciderea unei femei cu care avea o relație extraconjugala. Victima, Keishla Rodriguez…

- CHIȘINAU, 28 apr - Sputnik. Timp de doi ani a adunat pensia pe un card, iar timp de cateva minute a ramas fara cei 176 de mii de lei. In data de 27 aprilie, oamenii legii au fost sesizați de catre un barbat de 83 de ani ca a ramas fara pensie, dupa ce niște escroci i-a furat banii de pe card, prin…

- Gheorghe Matiș, polițist in comuna Poieni, este acuzat ca in dupa-masa zilei de vineri ar fi provocat un scandal de amploare in localul „La bucureșteanu’” din Huedin. Omul legii, aflat in timpul liber, ar fi condus baut pana la local. In interior, acesta nu ar fi respectat masurile anti covid, ar fi…

- „In aștia cinci ani, nu mi-a dat nimeni niciun semn. Nicio scrisorica. Nimic”, spune barbatul, care, acum cinci ani, l-a filmat cu camera de bord pe cel care l-a lovit in mijlocul unei intersecții din nordul Capitalei. Parchetul se apara, intr-un raspuns acordat site-ului Știripersurse care a prezentat…

- CHIȘINAU 24 mart - Sputnik. Un barbat de 39 și altul de 50 de ani au fost reținuți pentru șantaj și rafuiala fizica. © Video : Facebook / Directia de Politie a mun.ChisinauLuptatorii „Fulger” in acțiune: Membrii unei grupari criminale, reținuți la GratieștiPotrivit oamenilor legii, unul dintre banuiți…