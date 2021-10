Stiri pe aceeasi tema

- La data de 10 septembrie 2021, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Blaj s-au deplasat la o locuința din municipiu unde o femeie a reclamat faptul ca a fost agresata de catre fostul sau concubin. Din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat ca, pe fondul consumului de alcool și al…

- Totul s-a intamplat joi seara, pe o strada circulata din municipiul Ploiesti. Un barbat a fost atacat cu toporul pentru ca a vrut sa-si apere iubita de furia unui alt barbat, informeaza Observatornews.ro . Suparat ca a fost scos cu forta dintr-o agentie de pariuri, un individ a vrut sa se razbune pe…

- Dupa ani de scandaluri cu foștii parteneri și nu numai, Mariana Moculescu a ajuns in sfarșit in punctul in care pune pacea și liniștea pe primul loc. Fosta soție a lui Horia Moculescu nu este intr-o relație in prezent, dar susține ca vrea sa fie iubita și sa iubeasca la randul ei. Potrivit spuselor…

- Totul a pornit de la un barbat eliberat recent din inchisoare, care s-a intalnit la petrecere cu fosta iubita, informeaza Opinia Timisoarei. Aflat sub influența bauturilor alcoolice, individul a inceput sa se manifeste violent.Conflictul a degenerat imediat, iar la fața locului a fost nevoie de intervenția…

- Un barbat in varsta de 56 de ani, cu domiciliul in municipiul Brașov, a ajuns in arestul poliției județene, reținut pentru 24 de ore, pus sub acuzare pentru infracțiunea de harțuire, fața de fosta sa concubina, o femeie din municipiul Falticeni.Cei doi au avut o relație lunga de concubinaj, a ...

- Pe 26 iulie, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Pitești au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de șantaj, și au reținut un barbat de 45 de ani, din Pitești. Din cercetari s-a stabilit ca in cursul lunii iulie, cel in cauza ar fi amenințat pe…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Bistrita au identificat autorul insusirii fara drept a unui bun gasit sau ajuns din eroare la faptuitor. In fapt, la data de 13 iulie a.c., in timp ce un barbat de 39 de ani din municipiul Bistrita se deplasa cu un autoturism…

