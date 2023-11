Stiri pe aceeasi tema

- Farul și Hermannstadt au remizat, scor 1-1, in runda cu numarul 16 din Superliga. Gica Hagi a acuzat arbitrajul și atitudinea avuta de „centralul” Horațiu Feșnic. Imediat dupa fluierul final, Gica Hagi a vazut cartonașul roșu din partea lui Horațiu Feșnic. „Regele” susține ca decizia a fost exagerata…

- Farul și Hermannstadt au remizat, scor 1-1, in runda cu numarul 16 din Superliga. Mihai Stoica crede ca „centralul” Horațiu Feșnic n-a avut cea mai inspirata prestație. In minutul 44 al meciului de la Ovidiu, la scorul de 1-0 pentru Farul, o faza controversata a avut loc in preajma careului oaspeților.…

- Gica Hagi, managerul tehnic de la Farul, a prefațat duelul cu U Cluj, din SuperLiga. Farul - U Cluj are loc sambata, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Hagi l-a laudat pe Neluțu Sabau, antrenorul ardelenilor și fostul lui coechipier…

- Conținut oferit de: Partener extern. Din prima liga a Romaniei s-au scurs deja 12 etape și ne apropiem cu pași repezi de incheierea turului de campionat. Pot fi trase așadar cateva concluzii. FCSB și CFR Cluj au confirmat așteptarile, in timp ce Rapid arata ca poate spera la o clasare pe podium sau…

- Imediat dupa Farul - FCSB 0-1, in runda #9 din Superliga, Gica Hagi a cerut conducerii sa vorbeasca mai mult despre arbitraj. Azi, Ciprian Marica, acționar minoritar al dobrogenilor, a precizat ca „Regele” se simte singur și ca are așteptari mai mari de la președintele clubului, Gica Popescu, și de…

- FCSB s-a impus pe terenul celor de la Farul, scor 1-0, in runda #9 din Superliga. La conferința de presa de la finalul partidei, Gica Hagi, managerul campioanei, a acuzat modul in care fotbaliștii lui au judecat unele momente din joc. Dupa ce a reclamat faza penalty-ului primit de FCSB, Hagi a vorbit…

- CS Universitatea Craiova a invins-o pe Sepsi, scor 2-1, in runda #9 din Superliga. Laurențiu Reghecampf, antrenorul oltenilor, a contestat eliminarea lui Juraj Badelj din minutul 60. Dupa ce a revazut faza la monitorul VAR, „centralul” Horațiu Feșnic l-a eliminat pe Badelj, pentru ca a considerat ca…

- Mihai Stoica (58 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a reacționat dupa meciul dintre Bodo/Glimt și Sepsi OSK, scor 3-2. Invinși la limita, covasnenii au ratat calificarea in grupele Conference League. Cu Sepsi OSK și Farul eliminate in aceasta seara, Romania nu va avea nicio…