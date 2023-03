Stiri pe aceeasi tema

- Cetatea Devei și Castelul Corvinilor se afla in șantier, insa in timp ce monumentul din Hunedoara continua sa atraga turiști și venituri importante, oaspeții fortareței din Deva gasesc locul pustiu și dezolant.

- O femeie care se deplasa pe bicicleta, regulamentar, a fost lovita de masina condusa de un barbat intr-un sens giratoriu din Deva. Ieri, aproape de orele amiezii, un barbat in varsta de 51 ani, din comuna Zam, judetul Hunedoara, conducea autoturismul de pe strada Duiliu Zamfirescu, in direcția sensului…

- La data de 03 februarie 2023, in jurul orei 12:55, politistii Formațiunii Rutiere Hațeg au oprit in trafic, pe DN 68, in afara localitații Totești, autoturismul conduc de o femeie in varsta de 37 de ani, din comuna Rau de Mori. Politistii au stabilit, in urma verificarilor, ca placuțele cu numarul…

- Paula Seling a adoptat in urma cu 6 ani o fetița, insa abia in urma cu cateva saptamani a dat vestea cea mare tuturor. Elena are 9 ani și este cea mai mare bucurie a artistei. Timp de 6 ani, Paula Seling nu a spus niciun cuvant despre faptul ca a adoptat o fetița impreuna cu fostul ei soț, Radu Bucura.…

- Lidia Buble și Razvan Simion au trait o frumoasa poveste de dragoste timp de cinci ani. Cei doi s-au desparțit in urma cu mai bine de trei ani, iar acum, prezentatorul de la Antena 1 se va casatori cu iubita lui, Daliana, pe care a cerut-o deja in casatorie. Cantareața pe care publicul a avut ocazia…

- La data de 28 decembrie 2022, ora 11:44, Poliția Orașului Simeria a fost sesizata prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul ca pe DN 7, in localitatea Simeria, a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești. Polițiștii rutieri ajunși la fața locului, au constatat ca, un barbat…

- Un numar de 40 de elevi din municipiul Deva, care au cumulat mai mult de 2.000 de absente de la inceputul anului scolar, sunt monitorizati de catre Directia de Asistenta Sociala (DAS) Deva, dupa ce scolile la care sunt inscrisi, impreuna cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului…