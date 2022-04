Stiri pe aceeasi tema

- Romania a pierdut cu 4-0 in fața Poloniei, in calificarile pentru turneul final al „Billie Jean King Cup”. Andreea Prisacariu (22 de ani, 324 WTA) n-a avut nicio șansa in meciul cu Iga Swiatek (20 de ani, noul lider mondial din WTA). Poloneza s-a impus cu 6-0, 6-0 in primul duel al zilei și a adus echipei…

- Echipa Romaniei a fost invinsa de Polonia, scor 4-0, in Billie Jean King Cup. In ultimul meci al zilei, perechea Mihaela Buzarnescu/Andreea Mitu a fost invinsa de cuplul Magdalena Frech / Alicija Rosolska, scor 5-7, 6-3, 10-5. In primul meci de sambata, Andreea Prisacariu (locul 324 WTA) a fost invinsa…

- Iga Swiatek (20 de ani), liderul mondial din circuitul feminin, a invins-o fara drept de apel pe Andreea Prisacariu (22 de ani, 324 WTA), in meciul trei al confruntarii Polonia - Romania din „Billie Jean King Cup”. Astfel, echipa noastra a cedat cu 0-3, fiind oprita din drumul spre turneul final al…

- Echipa Romaniei este condusa cu 3-0 de Polonia si a ratat calificarea in faza finala a Billie Jean King Cup. In primul meci al zilei de sambata, Andreea Prisacariu, locul 324 mondial, a fost invinsa de liderul mondial Iga Swiatek, scor 6-0,6-0, in 47 de minute.

- Jucatoarea de tenis Mihaela Buzarnescu a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Radom, ca nu are nimic de pierdut in meciul cu liderul mondial Iga Swiatek, programat, vineri, in cadrul intalnirii Polonia - Romania, din calificarile Billie Jean King Cup, conform Agerpres. Fii la…

- Irina Begu o va infrunta pe Magda Linette, vineri, de la ora 14:00 (ora Romaniei), in primul meci de simplu din cadrul intalnirii care opune echipele feminine de tenis ale Romaniei si Poloniei, la Radom, in calificarile competitiei Billie Jean King Cup.

- Andreea Prisacariu (22 de ani) a fost convocata de urgența de Horia Tecau pentru meciul Polonia – Romania din Billie Jean King Cup, in contextul problemelor de lot cu care se confrunta „tricolorele”. Gabriela Ruse, cel mai bine clasata „tricolora” din echipa de Billie Jean King Cup, nu va mai face…

- Iga Swiatek, Magda Linette, Magdalena Frech, Alicja Rosolska și Maja Chwalinska sunt jucatoarele convocate de Dawid Celt, capitanul nejucator al Poloniei, pentru intalnirea cu Romania de pe 15-16 aprilie, din barajul pentru turneul final al Billie Jean King Cup (fosta FedCup), informeaza Federația Poloneza…