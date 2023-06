Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru este una dintre cele mai apreciate asistente TV. De-a lungul timpului, aceasta și-a format o comunitate pe Instagram pe care o ține la curent cu tot ceea ce se intampla in viața ei. Recent, vedeta a postat un filmuleț, care a starnit un val de reacții. Nu numai dansul i-a impresionat pe…

- Dupa desparțirea de Dinu Maxer, Deea este "ținta" gurilor rele și cele mai multe persoane obișnuiesc sa ii dea sfaturi de viața, astfel ca vedeta este deranjata de acest lucru și le-a transmis un mesaj. Iata ce postat pe contul ei personal de Instagram!

- Oprah Winfrey a surprins pe toata lumea cu apariția sa la un eveniment monden in Italia, unde a atras toate privirile cu transformarea sa spectaculoasa. Celebra prezentatoare, in varsta de 69 de ani, a slabit spectaculos.Pe 24 mai, la Palazzo Borromeo in Isola Bella, Italia, a avut loc prezentarea Louis…

- Theo Rose și Anghel Damian vor deveni in curand parinți. Artista este insarcinata in 8 luni și așteapta cu nerabdare sa iși țina bebelușul in brațe. Recent, cei doi au fost surprinși intr-o ipostaza surprinzatoare, iar momentul in care cantareața iși imbrancește iubitul in plina strada a fost surprins…

- Ela Craciun, prezentatoarea TV, a avut parte de o intamplare neplacuta, zilele trecute. Un live realizat de o eleva direct din sala de curs, din timpul orelor, a determinat-o pe Ela Craciun sa traga un semnal de alarma.,,Recent, am fost martora la un episod care m-a facut sa ma simt furioasa, dezamagita…

- Theo Rose este insarcinata in 7 luni, iar aceasta perioada este din ce in ce mai grea pentru artista, avand tot felul de reacții intalnite des și in cazul altor gravide. Vedeta s-a mai ingrașat și spune ca este o perioada complicata pentru ea.Theo Rose este pregatita pentru a-și cunoaște bebelușul,…

- De ce nu mai posteaza Mihaela Radulescu pe Instagram. Ce a facut in ultimele luni! Toata lumea o cunoaște pe Mihaela Radulescu. Vedeta și-a facut debutul in televiziune in anul 1994, la Tele 7abc. Au urmat apoi o mulțime de proiecte de succes pe care aceasta le-a prezentat, ajungand una dintre cele…

- Desparțire șoc in showbiz-ul romanesc! Dupa 18 ani de relație, Deea și Dinu Maxer au decis se se separe, iar anunțul a fost facuta de vedeta pe contul ei personal de Instagram. Deea Maxer a marturisit ca iși dorește discreție cu privire la separarea lor și nu a dezvaluit care este motivul.