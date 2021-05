Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare din Romania a inceput in 27 decembrie 2020, iar țara noastra a atins deja cifra de 1 milion de persoane vaccinate in 3 martie 2021. Din pacate nu exista doze la cați romani vor sa se vaccineze. Cu toate acestea, Patriarhul Daniel nu pare convins pe deplin sa se vaccineze și…

- Aflat „pe goana”, Tolea Ciumac le rade in nas polițiștilor care, teoretic, il cauta: din Italia, el a deschis un proces in Romania, in care a cerut anularea mandatului de arestare, pe motiv ca faptele s-au prescris.

- Un conflict a avut loc azi noapte pe halda de zgura, de pe langa combinatul siderurgic din Galati. Este vorba de o reglare de conturi intre hotii de fier vechi. Un barbat a fost injunghiat cu un cutit si a ajuns in stare grava la spital. Politia a deschis un dosar penal in acest caz.

- Laurette Atindehou a oferit amanunte despre noaptea nefasta din 9 martie. Intalnirea periculoasa ar fi putut-o lasa fara suflare, susține ea. „Daca nu venea poliția, ma omora!” Modelul a oferit detalii despre barbatul care era sa-i faca felul. Laurette, intalnire periculoasa. Detalii despre relația…

- Urmarit internațional dupa ce l-ar fi jefuit sistematic pe Florin Salam, temutul lider interlop Anaser Duduianu a dat de greu in Marea Britanie. Batut și umilit de mai mulți sportivi din Craiova, baiatul legendarului Cristofor a fost nevoit sa se mute și sa-și scoata mașina la vanzare.

- Tragedie imensa in Giurgiu, petrecuta in urma cu cateva ore in casa unei familii. Un barbat de 44 de ani a fost impușcat in cap de catre un tanar necunoscut, in varsta de 28 de ani. Crima a avut loc in cursul serii de marți, alerta fiind data chiar de soția acestuia. Barbatul a cazut […] The post Barbat…

- Capturat cu greu, la un an și jumatate dupa comiterea jafului care a ingrozit Marea Britanie, interlopul brailean Sandel Hornea trebuie sa raspunda in fața legii și pentru doua fapte savarșite in Romania.

- Celebrul luptator Tolea Ciumac a reușit, in cele din urma, cu ajutorul autoritaților italiene, sa scape de pușcarie. Acesta este urmarit intrenațional de polițiștii din Romania, dupa ce, anul trecut, a fost condamnat definitiv la 3 ani și 4 luni de inchisoare cu executare, pentru contrabanda.