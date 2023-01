Stiri pe aceeasi tema

- Andrew și Tristan Tate au așteptat 5 ore la Curtea de Apel București, pentru a obține verdictul dat de judecatori. Cei doi frați vor ramane, momentan, in arest, dupa ce magistrații le-au respins cererea de a fi judecați in libertate. Ce ținuta a purtat avocatul celor doi afaceriști. Motivul invocat…

- Frații Andrew și Tristan Tate nu au reușit sa emoționeze judecatorii ca sa scape de arestul preventiv. Magistrații de la Curtea de Apel București a respins contestația, motiv pentru care milionarii raman in continuare dupa gratii.

- Frații Tristan și Andrew Tate au fost aduși, astazi, in fața instanței, la Curtea de Apel Bucuresti, urmand sa afle daca raman in arest sau vor fi cercetați in stare de libertate. Cei doi milionari au contestat puternic decizia judecatorilor privind arestul lor preventiv de pe data de 30 decembrie,…

- Fratii Andrew si Tristan Tate au fost adusi, marti dimineața, la Curtea de Apel Bucuresti, care ar urma sa decida daca vor fi pusi in libertate. Cei doi frati au fost adusi impreuna cu cele doua complice ale lor. Fratii Tate au fost arestati preventiv pentru 30 de zile in 30 decemb ...

- Magistrații de la Tribunalul București au decis revocarea mandatului internațional de arestare emis pe numele lui Alexander Adamescu. El este cercetat pentru complicitate la dare de mita unor judecatori de la instituția care a decis sa nu incerce sa il mai aduca in țara. El este cautat pentru a fi…

- Marius Aurelian Fleancu, ofiter de politie judiciara, a fost condamnat definitiv, luni, de Curtea de Apel Bucuresti, la 4 ani si 3 luni inchisoare cu executare intr-un dosar in care este acuzat ca a primit 1,1 milioane de euro de la un om de afaceri, ca mita pentru a-l ajuta pe acesta la clasarea unui…

- Fostul edil al municipiului Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, zis „Pinalti”, așteapta cu sufletul la gura decizia judecatorilor privind procesul in care a fost condamnat, pe fond la 4 ani și 9 luni de inchisoare pentru trafic de influența și spalare de bani. Prejudiciul se ridica la 1,4 milioane de euro.…

- Maine, 31 octombrie 2022, la Curtea de Apel Bucuresti este programat un nou termen in dosarul in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui inculpat, avocat din cadrul Baroului Calarasi,…