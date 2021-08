Ce fel de tatuaj are pe piept celebrul dansator Sergei Polunin (VIDEO) Celebrul dansator Sergei Polunin a fost invitat special al Festivalului International Transilvania (TIFF) in iulie, iar dupa acest festival lumea a aflat multe lucruri „picante” despre el. Cum ar fi faptul ca, printre multitudinea de tatuaje pe care le are, figureaza și unul cu președintele Putin, aflat chiar pe pieptul dansatorului. Polunin a fost de mai multe ori subiect de controversa, de la declaratiile sale, pana la discutiile legate de unele dintre tatuajele pe care le are. “Simt ca oamenii ar trebui sa fie mai toleranti si sa li se permita sa spuna orice vor. Am auzit intr-un interviu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

