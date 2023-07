Ce familie frumoasă are Giulia Anghelescu! Artista are cu ce…

Giulia Anghelescu are o familie perfecta! Cantareața are toate motivele sa fie fericita și sa se bucure de norocul pe care il are atat pe plan profesional, cat mai ales pe cel personal. Paparazzii Spynews.ro au surprins imaginile care arata ce familie frumoasa are concurenta de la America Express și cat de bine arata dupa participarea in competiție.