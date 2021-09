Stiri pe aceeasi tema

- Loredana Groza a aparut in ambulanța in urma cu doar cateva zile, iar fanii s-au intrebat imediat ce s-a intamplat cu vedeta. Acum ea a publicat o fotografie de acasa și a ținut sa le spuna urmaritorilor ce a pațit.

- Loredana Groza a fost una dintre cele care au incantat invitații de la nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc, din urma cu o zi. Cantareața a oferit astazi cateva declarații dupa petrecerea uriașa ce a avut loc ieri la un restaurant de fițe din Constanța.

- Delia Matache este cunoscuta pentru look-urile sale indraznețe și neobișnuite. De-a lungul anilor, cantareața și-a schimbat de mai multe ori aspectul in mod radical, iar transformarea este uriașa daca ne gandim la cum arata in 2012, in sezonul 2 al emisiunii X Factor și primul ei sezon ca jurat.

- Delia Matache a decis sa fuga de aglomerația din Capitala, tocmai pe un traseu montan de pe Transfagarașan, doar ca nimic nu prevestea ceea ce s-a intamplat. In decursul a catorva minute de mers prin natura, jurata de la „X Factor” spune ca a dat nas in nas cu nu mai puțin de 13 urși, lucru care a impins-o…

- Cel de-al doilea sezon al indragitului serial ”Adela” va debuta pe 19 august la Antena 1 și cu aceasta ocazie Delia Matache marcheaza o premiera in cariera sa. Coloana sonora a serialului va fi chiar o melodie de-a artistei, respectiv piesa ”Arunca-ma”. Jurata X Factor se arata incantata de acest aspect…

- Loredana Groza este adepta schimbarilor, insa cu siguranța la asta chiar nu v-ați așteptat. Jurata de la X Factor a publicat o fotografie cu noul look, deoarece cantareața a ales sa-și schimbe total coafura.

- Ozana Barabancea, in varsta de 51 de ani a terminat cel de-al treilea master in muzica și este extrem de mandra ca a reușit sa faca asta. Jurata de la „Te cunosc de undeva” a invațat cot la cot cu fiul ei, Andrew, care urmeaza aceeași cariera ca mama lui. „Da, am terminat cel de-al treilea master in…

- In timp ce alți artiști au ramas și fara banii pe care ii aveau, Delia i-a inmulțit. In pandemie, jurata X Factor a reușit sa aiba venituri de aproape 9 milioane de lei, potrivit datelor din spatiul public.