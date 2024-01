Ce faci dacă ți-ai pierdut buletinul. Acte și documente necesare Ce faci daca ți-ai pierdut buletinul. Acte și documente necesare. Daca ți-ai pierdut buletinul, acest lucru poate fi destul de neplacut. Avem nevoie de buletin in numeroase situații. De asemenea, exista și temerea ca cineva ne poate fura datele, in cazul in care il gasește. Ce sa faci daca ți-ai pierdut buletinul? In termen de 24 de ore, trebuie sa mergi la Direcția Generala pentru Evidenta Persoanelor și sa anunți ca ți-ai pierdut actul de identitate. De asemenea, va mai fi nevoie sa completezi o declaratie pe propria raspundere in care confirmi faptul ca nu mai ai actul de identiate. Ce faci… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit prevederilor art. 20 din Legea nr. 422/2023, cuantumul ajutorului de deces prevazut de Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este urmatorul: – In cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 7.567 lei de la 6.789 lei;– In cazul decesului unui membru de familie al…

- Cuplurile care doresc sa oficieze cununia civila anul acesta trebuie sa se pregateasca din timp, deoarece au nevoie de anumite acte. Care sunt acestea, aflați in randurile urmatoare. Cununie civila in aer liber 2024 Cei care au decis sa faca marele pas anul acesta și vor sa spuna “da” in fața ofițerului…

- Ajutorul de deces reprezinta sprijinul financiar pe care statul il ofera o singura data, in baza unor documente justificative, in cazul decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie care se afla in intreținerea titularului la data decesului. Iata care este lista cu acte necesare…

- Soluția identificata reprezinta o victorie importanta de etapa, in care puțini au crezut, dar care iata este pe cale sa se realizeze, spune europarlamentarul Victor Negrescu, dupa anunțul potrivit caruia Austria ar fi propus Romaniei și Bulgariei sa intre

- Banca Transilvania face parte dintr-un proiect-pilot de anvergura care, prin implicarea Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor, va schimba pozitiv experienta clientilor, a anuntat, marti banca, potrivit Agerpres. Verificarea si actualizarea periodica a datelor acestora se va face automat, prin…