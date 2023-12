Ce faci cu aluatul de turtă dulce când îl pui în tavă. Secretul bunicii Gherghina pentru a ieşi pufoasă Ne apropiem de Craciun și am ales deja meniul pentru masa festiva. Printre preparatele alese se numara și turta dulce, un desert ce ne amintește de copilarie și pe care toata lumea il adora. Celebra bunica Gherghina a dezvaluit secretul ei, cu care obține cea mai pufoasa și delicioasa turta dulce. Rețeta de turta dulce […] The post Ce faci cu aluatul de turta dulce cand il pui in tava. Secretul bunicii Gherghina pentru a iesi pufoasa appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Esca, imagini de senzație alaturi de familie. Celebra prezentatoare TV a impodobit bradul impreuna cu cei doi copii, dar și cu soțul ei și au vrut sa impartașeasca momentele și cu fanii din mediul online. Au optat pentru ornamente de-a dreptul speciale, pe care toți fanii le-au apreciat. Andreea…

- Turta dulce este desertul care aduce atmsofera Craciunului in casele oamenilor, motiv pentru care nu trebuie sa o uiți sa o pregatești nici in acest an! Daca vrei sa incerci ceva nou, dincolo de rețeta clastica, noi iți prezentam o combinație fabuloasa de gust și arome, care te va cuceri!

- Cat costa sa te dai in roata panoramica la targul de Craciun 2023 din Drumul Taberei? West Side Christmas Market și-a deschis porțile pe 29 noiembrie anul acesta, la ora 19:00. Targul se ține in Parcul Drumului Taberei, iar anul trecut a fost votat cel mai frumos targ de Craciun din Romania, peste 1…

- Postul de Craciun este unul dintre cele mai lungi, dar nu la fel de aspru ca cel al Paștelui. Are parte de mai multe dezlegari, motiv pentru care este destul de ușor de ținut. Printre cele mai iubite preparate sunt gogoșile, care se preparata ușor și rapid. Daca urmezi pașii și respecți ingredientele,…

- Una dintre cele mai populare și delicioase prajituri cunoscute de romani este savarina. Insiropata, plina de frișca bogata și cu o atingere fina de jeleu, acest desert este pe placul tuturor. Dar cum faci savarine de casa pufoase, aromate și dulci? Secretul este unul mai simplu decat te aștepți. Savarina…

- Prajitura cu nuca sau Alcazar se numara printre cele mai indragite deserturi. Foarte mulți se intreaba cum se prepara aceasta. Ei bine, bucatarii au dezvaluit rețeta din caietul bunicii. Iata ce trebuie sa faceți! Reteța de prajitura cu nuca Pentru foarte mulți, prajitura Alcazar are gust de copilarie.…

- Cum faci cea mai buna turta dulce ca la bunica acasa? Cu toții ne amintit cu placere de copilarie și rețele delicioase ale bunicii. In randurile urmatoare va vom prezenta o astfel de rețeta care va va aduce aminte de gustul copilarie. Cum faci turta dulce ca la bunica acasa Cea mai buna rețeta de […]…

- Va mai aduceți aminte de prajitura televizor, rețeta clasica din anii 60? In randurile urmatoare va vom prezenta rețeta folosita de parinții noștri, cea care era folosita pe timpuri și care este secretul ca prajitura sa iasa delicioasa. Prajitura televizor sau Budapesta Prajitura televizor a fost și…