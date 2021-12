Ce facem daca avem probleme dentare in vacanțe. Care este kitul de urgența! „Se intampla des sa ne confruntam cu dureri și complicații stomatologice chiar in zilele de vacanța, de sarbatori, in weekend-uri și in tot felul de astfel de situații total nepotrivite. Obișnuiesc sa spun ca, din pacate, dinții au un prost obicei de a ne aminti de existența problemelor chiar in cele mai nepotrivite momente. De multe ori, nu putem rezolva problema fara ajunge la medicul stomatolog, astfel ca, atunci cand nu putem face asta, e nevoie sa gasim soluții pe termen scurt pentru a remedia sau a diminua disconfortul…