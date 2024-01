Stiri pe aceeasi tema

- Rand pe rand, instituțiile statului intra in greva. Dupa Casa de Pensii, Casa de Sanatate, DSP, AJOFM Maramureș, iata ca acum a venit randul Direcției Județene de Statistica. Azi, 23.11.2023, salariații din cadrul Direcției Județene de Statistica Maramureș au decis sa adopte o forma de protest spontan,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marți (21 noiembrie) ca se inregistreaza progrese in ceea ce privește eliberarea ostaticilor deținuți de militanții Hamas in Fașia Gaza. “Facem progrese. Nu cred ca merita sa spunem prea multe, nici macar in acest moment, dar sper ca vor fi vești bune…

- Alon Hazan, selecționerul Israelului, și Dor Peretz, mijlocaș, au prefațat meciul cu Romania, care ii poate trimite pe „tricolori” la EURO 2024. Meciul Israel - Romania va avea loc sambata, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP. ...

- Andreea Balan are doua fetițe minunate care ii umplu viața de bucurie și iubire. Ella și Clara i-au schimbat radical destinul cantareței care și-a dorit foarte mult sa aiba copii. Totuși, iata ca recent a facut dezvaluiri despre ceea ce implica rolul de parinte și a marturisit ca, dupa parerea sa, parinții…

- „Eu nu cred ca trebuie sa facem un joc politic pe o chestiune serioasa pentru romani Este responsabilitatea noastra sa asiguram sustenabilitatea. Avem in continuare nevoie sa luam masuri sa combatem evaziunea fiscala. Avem o evaziune pe colectarea de TVA de peste treizeci de miliarde”, a declarat vineri…

- Cauza romanilor care doresc sa paraseasca Gaza a fost o „prioritate” pentru autoritatile israeliene, a declarat, marti, ambasadorul Israelului la Bucuresti, Reuven Azar, intr-o declaratie pentru presa romana.

- Premierul Benjamin Netanyahu a declarat joi ca fortele israeliene au patruns mai departe de periferia orasului Gaza in atacul lor asupra militantilor Hamas, iar seful Statului Major al armatei israeliene a confirmat ca trupele opereaza in interiorul orasului Gaza si il inconjoara din mai multe directii,…

- Dupa ce zeci de animaluțe de companie au fost sterilizate gratuit la mijlocul lunii septembrie, luna octombrie a adus inca doua zile de sterilizare gratuita in comuna timișeana Variaș. „Dupa doua zile de munca intensa, am incheiat campania, avand 70 de animaluțe sterilizate, deparazitate și vaccinate…