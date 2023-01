Ce facem când cineva se îneacă, sub ochii noștri, cu mâncare. Manevra care salvează vieți Ce putem face cand cineva se ineaca cu mancare, sub ochii noștri? Cateva secunde pot face diferența dintre viața și moarte, așa ca nu este timp de panica atunci cand asistam la un caz de sufocare cu alimente. Cea mai simpla manevra, Heimilch, poate salva vieți daca este facuta corect. Cazul de zilele trecute, de la Constanța, cand un copil s-a aflat la un pas de moarte, in mall, dupa ce s-a inecat cu mancare, a readus in atenție manevra Heimilich. Ce trebuie sa facem, așadar, in primele secunde de inec cu mancare. „In primul rand il incurajam sa tuseasca pentru ca acesta e primul reflex pe care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

