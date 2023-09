Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 28 septembrie, incepe Nordic Film Festival la Cinema Victoria, iar in Parcul Rozelor are loc deschiderea Stagiunii 2023-2024. Puteți merge și la diverse spectacole, concerte in oraș sau petreceri pe malul Begai.

- In urma unui scandal de proporții in care a fost implicat, Pescobar a revenit cu o noua decizie neașteptata. Inspectorii ANPC i-au inchis cele trei restaurante din București și Timișoara in doar cateva zile, iar acum se pare ca s-ar fi resemnat. Daca la inceput a fost o veste ingrijoratoare pentru el,…

- La cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional de Magie „Time for Magic" de la Timișoara, una dintre surprizele organizatorilor este un spectacol in limba germana, susținut Wolfgang Moser – unul dintre cei mai buni magicieni din lume. Acesta va avea loc in 3 octombrie, la Cinema Victoria.

- Vineri, 1 septembrie, Harababura Vintage Fair și Street Delivery – Spații comune dau startul sezonului de toamna. Mai puteți participa la un spectacol de dans stradal sau sa faceți un tur de noapte prin oraș cu Flight Bus.

- Miercuri, in Timișoara, au loc mai multe evenimente care abordeaza tema anxietații: un vernisaj, dar și o conferința. Puteți participa și la o lansare de carte, la expoziții și la un recital de orga.

- Luni puteți vizita mai multe expoziții, printre care și una care are in prim-plan muzica timișoreana din decadele 70, 80, 90 și 2000. De asemenea, David Garrett concerteaza in Parcul Rozelor.

- Vineri, 28 iulie, puteți participa la mai multe spectacole in aer liber in oraș sau in cadrul evenimentelor dedicate Zilei Județului Timiș. Seara are loc o petrecere tematica Barbie. Oppenheimer ruleaza la Cinema Victoria.

- Duminica, 2 iulie, va puteți bucura de ultima zi din cadrul JAZZx, de filme inedite la Cinema Victoria, expoziții, iar la Institutul Francez de ateliere de croitorie sau seminarii care incurajeaza evitarea supraproducției.