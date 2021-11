Ce face pandemia: La Brașov au apărut curierii pentru curieri nevaccinați. Cum procedează O firma de curierat a gasit o soluție inedita pentru angajații sai nevaccinați care nu pot intra in mall-uri sa ridice coletele: au fost angajați curieri pentru curieri nevaccinați. Asta pentru ca administratorii mall-ului AFI din Brașov au decis sa nu permita accesul persoanelor nevaccinate in incinta, indiferent de categoria profesionala a acestora. Drept urmare, potrivit Biz Brașov, firma de curierat Glovo a angajat curieri pentru curierii nevaccinați care sa le aduca pachetele din unul din mall-urile unde nu le este permis accesul celor care nu au „certificat verde”. Decizia a fost luata pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

