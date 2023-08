Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 29 iunie, intre orele 9-15 se va executa o conectare de conducte pe Calea Aradului. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei in zona delimitata de Calea Aradului, Calea Sever Bocu, strada Amurgului și Piața Consiliul Europei, inclusiv la Iulius Town. In aceeași perioada, presiunea va…

- Membrii Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) isi reafirma disponibilitatea de a lucra impreuna cu Guvernul Romaniei pentru a aplica un mecanism voluntar de reducere a preturilor la o serie de alimente de baza pe intreg lantul de produs – producatori, procesatori, potrivit unui comunicat…

- In cursul lunii mai 2023, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Vest a realizat o serie de controale, pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu, in magazinele marilor retailer, la nivelul intregii țari. Astfel, la nivelul regiunii,…

- Pentru romani urmeaza o noua minivacanța, dupa ce Guvernul a decis sa faca legatura intre Ziua Copilului și Rusalii. Mai precis, aceștia se vor bucura de zile libere in intervalul intervalul 1-5 iunie 2023, cu ocazia Zilei Copilului (1 iunie), și sarbatoarea Rusaliilor, care pica pe 4 iunie, intr-o…

- Revenim cu informații In materialul remis presei luni seara, Lucian Heiuș a aratat ca in primele 5 luni din acest an diferența dintre sumele care trebuiau colectate și cele incasate efectiv este de aproape 9 miliarde de lei, din care cea mai mare parte (aproape 8,5 miliarde de lei) provine de la Direcția…

- Deptatul Maria Gabriela Horga (PNL) spune marti ca Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, este responsabil pentru deficitul bugetar de 27,35 de miliarde de lei, inregistrat dupa primele patru luni ale anului si ca era normal ca el sa plece din fruntea Ministerului Finantelor.”Ministrul Finantelor,…

- De 1 iunie 2023, marile magazine, mall-urile și bancile și-au anunțat programul. Iata ce orar au Lidl, Kaufland, Auchan, Carrefour, Profi, Penny, Mega Image, Cora, Metro, Selgros, Raiffeisen Bank, BRD, Banca Transilvania, GarantiBank, CEC Bank, ING Bank, BCR, Alpha Bank și cele mai importante centre…

- In declaratia sa de demisie, Lucian Heius a inclus un tabel referitor la estimarile Ministerului Finantelor in momentul realizarii bugetului (care, asa cum am mentionat anterior, a fost redactat gresit) si sumele efectiv incasate, potrivit hotnews.ro. Conform datelor prezentate, deficienta in raport…