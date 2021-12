Stiri pe aceeasi tema

- Jessica Alba, in varsta de 40 de ani, are doi copii și o silueta superba. Starul face sport, are un regim alimentar strict, dar are și trucuri care pare ca dau rezultate. Unul dintre aceste le-a dezvaluit revista Closer. Dupa cele doua sarcini, Jessica Alba spune ca a purtat un corset dublu timp de…

- Poetul Mircea Dinescu susține ca vrea sa vanda celebrul pulover purtat in studioul TVR la Revolutia din 1989. Intrebat, duminica, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, daca mai are puloverul pe care l-a purtat la Revolutie, poetul a raspuns pozitiv. „Il am pe undeva si as vrea sa il scot la licitatie.…

- Puțina lume știe ca starul american Sylvester Stallone este un pictor foarte talentat. Nu este un hobby aparut odata cu punerea manușilor de box in cui. Dateaza de peste o jumatate de secol. Europenii pot vedea lucrarile lui la o expoziție deschisa recent in Germania. “O retrospectiva la 75 de ani”…

- PSG a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa FC Nantes, in etapa a 14-a a campionatului francez. Au marcat: Mbappe ‘2, Appiah ’82 (a), Messi ’87 / Kolo Muani ’76. Cel care a caștigat 6 Baloane de Aur a stabilit scorul final cu un șut splendid cu stangul de la 20 de metri dupa ce…

- Actorul George Clooney a formulat o scrisoare deschisa prin care solicita canalelor mass-media sa nu publice fotografii in care fețele copiilor sai sa fie recognoscibile El considera ca difuzarea unor astfel de imagini i-ar pune in pericol pe cei doi copii, mai ales din cauza domeniului in care lucreaza…

- Starul american Dwayne Johnson, supranumit „The Rock”, s-a angajat sa nu mai foloseasca arme adevarate la filmarile sale, dupa decesul cineastei Halyna Hutchins, ucisa accidental de actorul Alec Baldwin la sfarsitul lui octombrie. Johnson s-a aratat „devastat” de vestea decesului directoarei de imagine…

- O pereche de incalțaminte sport, aparținand celebrului baschetbalist, Michael Jordan, a fost vanduta cu suma de 1,47 milioane de dolari, in cadrul unei licitații. Pantofii purtați de Michael Jordan au fost cumparați de Nick Fiorella, un cunoscut colecționar, informeaza BBC . Inainte de licitație, se…

- Medicii de la un spital lituanian au facut cunoscut, vineri, ca au gasit in stomacul unui barbat mai mult de un kilogram de diferite obiecte metalice mici, printre care cuie si suruburi. Pacientul a fost admis la spitalul din portul Klaipeda, la Marea Baltica, dupa ce s-a plans de grave dureri abdominale.…