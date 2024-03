Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul și coordonatorului rețelei Telemedicina in Epilepsie din Romania, dr. Bogdan Florea spune ca pacienții sai nu gasesc medicamentele necesare, informeaza Agenția de presa Rador, care citeaza Radio Targu Mureș. Citește și: A murit o figura legendara a Televiziunii Romane Acesta a precizat ca,…

- Crosspoint Real Estate, unul dintre cei mai importanți furnizori locali de servicii imobiliare din Romania, lanseaza studiul “Ski report 2023-2024”, care analizeaza avantajele investiționale ale stațiunilor montane din Romania. 2023 a fost cel mai bun an pentru industria turismului de iarna in Romania,…

- Capacitatea Germaniei de producție de muniții nu poate sa faca fața nevoilor actuale ale Ucrainei, afirma Armin Papperger, directorul general al celui mai mare producator german de armament, Rheinmetall, potrivit The Kyiv Post. Acesta estimeaza ca nevoile Kievului se ridica in prezent la doua milioane…

- De șapte luni stau fara banii promiși de Guvern. De șapte luni, ucrainenii spera ca azi e ziua in care Guvernul iși va respecta promisiunile.... The post Nu exista țara pentru refugiați. Ucrainenii, in cautarea banilor promiși și a unui avocat care sa-i reprezinte in Europa appeared first on Special…

- Compania Google a promis ca va aloca 25 de milioane de euro pentru a ajuta oamenii din Europa sa invețe sa foloseasca inteligența artificiala (AI), scrie Reuters. Anunțand luni finanțarea, gigantul tehnologic a declarat ca a deschis cererile pentru intreprinderile sociale și organizațiile non-profit…

- Vaccinurile anti-Covid au salvat cel putin 1,4 milioane de vieti in Europa, anunta directorul regional al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Hans Kluge, care avertizeaza ca virusul este "aici pentru a ramane", informeaza News.ro, care preia AFP."In prezent, 1,4 milioane de oameni din regiunea noastra…

- A fost cel mai cunoscut optician din Germania: Gunther Fielmann a murit in Schleswig-Holstein la varsta de 84 de ani. Antreprenorul a construit un grup activ la nivel internațional cu zeci de mii de angajați,, relateaza presa germana. Fondatorul lanțului de opticieni cu același nume a murit miercuri,…