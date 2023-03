Stiri pe aceeasi tema

- desi ministrul Novak a anuntat public ca incepand cu luna ianuarie 2023 si-a reluat activitatea sportiva de performanta, acesta “a uitat” sa informeze Ministerul Sportului despre revenirea sa in activitate si primeste in continuare renta viagera. SNST noteaza ca, legal, sportivul Novak avea obligatia…

- Avem dovada ca Ramona Podea este o soție model, dupa ce paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze rare. Soția lui Jorge trece pana și pe linia dubla continua ca sa fie cat mai repede alaturi de artist. Vedeta a incalcat…

- Inspectorii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) au descoperit persoane fizice care au avut vanzari online de peste 1 milion de lei, intr-o luna, a declarat miercuri presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Heius, mentionand ca in acele cazuri este vorba despre…

- Curtea Suprema a SUA a limitat marti capacitatea Fiscului american de a aplica sanctiuni pentru ca o persoana nu depune rapoarte care sa-i dezvaluie conturile bancare din strainatate si a anulat o amenda de 2,72 milioane de dolari pe care Fiscul american o aplicase omului de afaceri romano-american…

- Potrivit oficialilor din Guvern, pensiile vor crește, dar vizate de creștere vor fi, in primul rand, cele mici. Guvernanții și-au asumat, prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), pe parcursul anului 2023 ar trebui sa intre in vigoare un nou cadru legislativ, avand in vedere pensiile din…

- Dan Bittman a revenit in centrul atenției mass-media, dupa ce a fost surprins in fapt, de catre fotoreporterii Playtech – Impact. Solistul trupei Holograf a Dan Bittman nu are nevoie de niciun fel de introducere, fiind unul dintre cei mai titrați și faimoși artiști din Romania. Galant, nonconformist,…

- Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, a anunțat recent problemele pe care le are Andreea Podarescu. Bruneta a fost data in judecata alaturi de fostul ei iubit de catre o banca de celule stem, dupa ce aceștia nu au mai platit contractul. Ce spune despre toate cele intamplate și…