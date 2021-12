Stiri pe aceeasi tema

- Auditul demarat in luna martie 2021 de catre DIGI Ungaria s-a incheiat. Astfel, compania 4iG Nyrt a semnat contractul cu grupul roman RCS RDS pentru cumpararea afacerilor acestuia din Ungaria. Potrivit Hvg.hu , care citeaza un comunicat al companiei ungare, valoarea tranzacției este de aproximativ 625…

- Clubul Reading, din liga secunda engleza de fotbal (Championship), la care joaca atacantul roman George Puscas, a fost penalizata cu sase puncte, cu efect imediat, dupa ce a recunoscut ca a depasit limitele impuse pentru profit si sustenabilitate, a anuntat, miercuri, Liga engleza de fotbal (EFL),…

- Naționala de tineret a Romaniei pregatește intens participarea la EURO 2023, competiția Under 21 pe care tara noastra o gazduiește alaturi de Georgia. Astfel, Florin Bratu a anunțat lotul pentru acțiunea reprezentativei U21 a Romaniei din aceasta luna, cand tricolorii vor disputa o partida de pregatire…

- In ziua de 31 Octombrie 1972 a decedat, la Cluj, Onisifor Ghibu – pedagog, memorialist și om politic patriot roman, luptator pentru drepturile și unitatea poporului roman, unul dintre participanții importanți la realizarea Marii Uniri de la 1918. S-a nascut in ziua de 31 mai 1883 la Saliște, in Transilvania…

- Gazeta Sporturilor te ține la curent cu rezultatele jucatorilor și antrenorilor romani din campionatele din strainatate in acest weekend. Programul de sambata, 16 octombrie 15:00 - Serie B: Crotone (Ionuț Nedelcearu, Vasile Mogoș) vs. Pisa16:00 - Emiratele Arabe Unite: Bani Yas (Daniel Isaila) vs.…

- Atacantul roman George Pușcaș (25 de ani) a parasit cantonamentul echipei naționale, fiind suspendat pentru partida cu Armenia dupa ce a incasat un cartonaș galben contra Germaniei, la eșecul de la Hamburg, scor 1-2. FRF a anunțat ca George Pușcaș, atacant la Reading, a parasit astazi cantonamentul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Varșand și Nadlac II, judetul Arad, au depistat treizeci și cinci de cetateni din Irak, Siria, Maroc si Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in patru automarfare, respectiv pe jos. La Punctul…

- Gazeta Sporturilor te ține la curent cu rezultatele jucatorilor și antrenorilor romani din campionatele importante din strainatate. UPDATE, ora 16:45 / Nedelcu, rezerva neutilizata in Germania Dragoș Nedelcu nu a fost utilizat de Fortuna Dusseldorf in deplasarea de la Ingolstadt, 2-1. Echipa romanului,…